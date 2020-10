Sottil che show! Gol e assist e l’Italia under 21 batte 2-0 l’Irlanda (Di martedì 13 ottobre 2020) L‘Italia under 21 più forte di tutte le difficoltà. I ragazzi, guidati da Bollini (che hanno sostituito l’under 21 di Nicolato fermata per i casi Covid), hanno battuto 2-0 l’Irlanda nella sfida al vertice del girone A per le qualificazioni agli Europei under 21. Una vittoria che ha visto come protagonista Riccardo Sottil. L’attaccate del Cagliari ha guidato i suoi con un gol e un’assist. Il cagliaritano ha sbloccato la gara al 43′ con un gran destro, dopo uno scatto in profondità su assist di Frabotta. Nella ripresa, al 62′, l’assist per Cutrone che da attaccante d’aria ha anticipato la difesa irlandese per la rete che ha chiuso il match. L’Irlanda ben poche volte ha impensierito la ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 13 ottobre 2020) L‘Italia21 più forte di tutte le difficoltà. I ragazzi, guidati da Bollini (che hanno sostituito l’21 di Nicolato fermata per i casi Covid), hanno battuto 2-0 l’Irlanda nella sfida al vertice del girone A per le qualificazioni agli Europei21. Una vittoria che ha visto come protagonista Riccardo. L’attaccate del Cagliari ha guidato i suoi con un gol e un’. Il cagliaritano ha sbloccato la gara al 43′ con un gran destro, dopo uno scatto in profondità sudi Frabotta. Nella ripresa, al 62′, l’per Cutrone che da attaccante d’aria ha anticipato la difesa irlandese per la rete che ha chiuso il match. L’Irlanda ben poche volte ha impensierito la ...

