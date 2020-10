Sospesa la somministrazione del vaccino J&J anti-COVID | in un volontario è subentrata una malattia con cause da definire

(Di martedì 13 ottobre 2020) “Abbiamo temporaneamente sospeso ladi ulteriori dosaggi in tutti i nostri studi clinici sul candidato-19, incluso lo studio di Fase 3 ensemble, a causa di una, le cuisono ancora da, manifestata da un partecipante allo studio”. Lo spiega la multinazionale farmaceutica Johnson & Johnson in merito alla sospensione temporanea della sperimentazione del candidato. “Dobbiamo rispettare la privacy di questo partecipante. Stiamo anche imparando di più sull’evento avverso ed; importante avere chiari tutti i fatti prima di condividere ulteriori informazioni“, afferma Johnson & Johnson. Seguendo “le nostre linee guida – ...

Lo stop temporaneo fa parte delle circostanze che possono verificarsi in qualsiasi sperimentazione clinica, in particolare negli studi su larga scala ...