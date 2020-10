Sorrento | la carica di Cunzi | “Taranto da affrontare al massimo della concentrazione”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 13 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Na) – E’ stato l’autore del gol vittoria per ilcontro la Fidelis Andria, Evangelista, che analizza la sfida e i suoi aspetti tuffandosi già nella prossima gara di Taranto: “Domenica con la formazione andriese è stata una partita difficile come del resto tutte in questo girone. Abbiamo affrontato un’ottima squadra oltre che molto organizzata. Questi tre punti ci danno continuità e ci permettono di lavorare con maggiore entusiasmo in vistaprossima sfida”. IL BILANCIO: “Abbiamo disputato tre partite una diversa dall’altra e siamo molto contenti per aver portato punti a casa. Allo stesso tempo sappiamo che c’è da migliorare alcuni aspetti a livello di gioco”. GLI ...