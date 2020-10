“Sono malata”, la confessione sui social della famosa attrice italiana (Di martedì 13 ottobre 2020) Tutte le sue foto a fine articolo. In un post sui social l'attrice e scrittrice di “Un Posto al Sole” si è mostrata al naturale, facendo vedere i sintomi di quella che le è stata diagnosticata come malattia autoimmune che causa una dermatite atopica su viso e corpo. Ha invitato tutti ad amare “la meraviglia assoluta della normalità” e di ciò che non è perfetto. Ha scritto la Bizzaglia: “Ho pensato tanto prima di pubblicare tutto questo, sono mesi che ci penso se non addirittura anni. Non credo si tratti di coraggio, ma semplicemente di essere arrivata a 24 anni a capire che cos’è la vera bellezza, a quanto mi amo, a quanto io sia fiera di chi sono indipendentemente dalla mia immagine che vedo allo specchio. (Continua...) Sarebbe ipocrita e ... Leggi su howtodofor (Di martedì 13 ottobre 2020) Tutte le sue foto a fine articolo. In un post suil'e scrittrice di “Un Posto al Sole” si è mostrata al naturale, facendo vedere i sintomi di quella che le è stata diagnosticata come malattia autoimmune che causa una dermatite atopica su viso e corpo. Ha invitato tutti ad amare “la meraviglia assolutanormalità” e di ciò che non è perfetto. Ha scritto la Bizzaglia: “Ho pensato tanto prima di pubblicare tutto questo, sono mesi che ci penso se non addirittura anni. Non credo si tratti di coraggio, ma semplicemente di essere arrivata a 24 anni a capire che cos’è la vera bellezza, a quanto mi amo, a quanto io sia fiera di chi sono indipendentemente dalla mia immagine che vedo allo specchio. (Continua...) Sarebbe ipocrita e ...

