«Sono immune!». Trump “minaccia” di baciare i suoi sostenitori al comizio in Florida – Il video (Di martedì 13 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (13 ottobre)Dopo essere risultato negativo a un test rapido sul Coronavirus, Donald Trump ha tenuto un comizio a Sanford, in Florida, davanti a migliaia di persone. Il presidente degli Stati Uniti ha detto ai suoi sostenitori di essere ormai «immune» e di sentirsi «davvero potente». Quindi la “minaccia”: «Vi bacerò tutti, i ragazzi e le belle donne nel pubblico, un bacio grande e grosso!». Trump ha lasciato l’ospedale appena una settimana fa e in molti hanno avanzato dubbi sulla reale attendibilità del test rapido a cui si è sottoposto, chiamato Abbott BinaxNOW. Un test che, come riportato dal New York Times, costa 5 dollari e si limita a verificare la presenza ... Leggi su open.online (Di martedì 13 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (13 ottobre)Dopo essere risultato negativo a un test rapido sul Coronavirus, Donaldha tenuto una Sanford, in, davanti a migliaia di persone. Il presidente degli Stati Uniti ha detto aidi essere ormai «immune» e di sentirsi «davvero potente». Quindi la “minaccia”: «Vi bacerò tutti, i ragazzi e le belle donne nel pubblico, un bacio grande e grosso!».ha lasciato l’ospedale appena una settimana fa e in molti hanno avanzato dubbi sulla reale attendibilità del test rapido a cui si è sottoposto, chiamato Abbott BinaxNOW. Un test che, come riportato dal New York Times, costa 5 dollari e si limita a verificare la presenza ...

jabbaTM : 'SONO IMMUNE, BACEREI TUTTO IL PUBBLICO' – BAGNO DI FOLLA PER DONALD TRUMP AL PRIMO COMIZIO DOPO.. - Piero_Strada : RT @RaiNews: Donald Trump nel suo primo comizio: 'Fra 22 giorni torneremo a vincere in Florida e nell'intero Paese' #USA2020 - nikodipietro : @2002MMAD0691 @peppiniellopz sono versamenti pericardici? Cosa ha detto il veterinario, qual'e' la causa? Cancro? I… - grondoamore : Ma il Twitter che pensa di essere autore del programma e fino ad ora è sempre immune uno che odiano e sono nominati… - meredithgreyga2 : RT @trashousedotcom: A VOTARE ANDREA BARZELLETTA IMMUNE SONO STATI I DIPENDENTI IKEA PER LO SPONSOR. #GFVIP -