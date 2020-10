“Sono guarito, vi bacerei tutti”: Trump, primo comizio in Florida dopo il contagio. E sale sull’Air Force One senza mascherina (Di martedì 13 ottobre 2020) Torna davanti ai suoi sostenitori, in Florida, e l’entusiasmo per il primo comizio di Donald Trump è al massimo dopo avere ricevuto la notizia che il suo tampone è negativo. Il presidente è arrivato all’aeroporto di Sanford, in Florida, davanti a una folla di fan che non smette di cantare ‘Four more years!‘. La ripresa della sua campagna elettorale sono 65 minuti di puro show, uno dei quelli a cui oramai il presidente americano ha abituato il mondo intero: “Sono guarito, mi sento più forte che mai, vi bacerei tutti, bacerei tutte le belle donne presenti, un bacio grande e grosso”, scandisce lanciando mascherine anti-covid ai supporter. Il tampone negativo era quello che si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 ottobre 2020) Torna davanti ai suoi sostenitori, in, e l’entusiasmo per ildi Donaldè al massimoavere ricevuto la notizia che il suo tampone è negativo. Il presidente è arrivato all’aeroporto di Sanford, in, davanti a una folla di fan che non smette di cantare ‘Four more years!‘. La ripresa della sua campagna elettorale sono 65 minuti di puro show, uno dei quelli a cui oramai il presidente americano ha abituato il mondo intero: “Sono, mi sento più forte che mai, vitutti,tutte le belle donne presenti, un bacio grande e grosso”, scandisce lanciando mascherine anti-covid ai supporter. Il tampone negativo era quello che si ...

clikservernet : “Sono guarito, vi bacerei tutti”: Trump, primo comizio in Florida dopo il contagio. E sale sull’Air Force One senza… - Italia_Notizie : “Sono guarito, vi bacerei tutti”: Trump, primo comizio in Florida dopo il contagio. E sale sull’Air Force One senza… - Noovyis : (“Sono guarito, vi bacerei tutti”: Trump, primo comizio in Florida dopo il contagio. E sale sull’Air Force One senz… - nonsonpago1 : RT @CatelliRossella: IDIOTA SBRUFFONE CRETINO INTEGRALE...Trump guarito 'bacia tutti': 'L'ho battuto, mi sento potente' - claudia60_di : Trump sono guarito, dice, vi bacerei tutti,mentre urla senza mascherina agli altri decerebrati come lui,al loro pos… -

Ultime Notizie dalla rete : “Sono guarito Coronavirus: in Lombardia in terapia intensiva 39 persone (-3), guariti in 113 Affaritaliani.it