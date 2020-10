Sonia Isaza da urlo | Lady Vidal fa impazzire i fan su Instagram FOTO

Leggi su sportface

(Di martedì 13 ottobre 2020) Seno prorompente e addome scolpito. Si mostra così su, ormai da qualche mese nuova fiamma di Arturo. La fidanzata del centrocampista dell’Inter, molto conosciuta in Colombia come sexy modella di fitness, mette in mostra il suo corpo statuario attirando ben presto i commenti dei followers. Il post disuhttps://www..com/p/CGNYKr6BX 8/