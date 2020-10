Sondaggi La 7: la Meloni alle costole del Pd, frena la Lega (Di martedì 13 ottobre 2020) Fratelli d’Italia ha fatto registrare un altro +0,2 rispetto alla scorsa settimana ed è salita al 16 per cento tondo tondo. Il primo partito nazionale resta sempre la Lega di Matteo Salvini, che frena e perde lo 0,4 Leggi su firenzepost (Di martedì 13 ottobre 2020) Fratelli d’Italia ha fatto registrare un altro +0,2 rispetto alla scorsa settimana ed è salita al 16 per cento tondo tondo. Il primo partito nazionale resta sempre ladi Matteo Salvini, chee perde lo 0,4

cicciodevilla : RT @Gladys82012839: In base a quali meriti, grazie a quali iniziative la Meloni è in continua ascesa nei sondaggi? Ha un condannato all'ora… - iacominofonti : @Gladys82012839 Non si tratta di sondaggi e la realtà sono gli stessi che votavano Berlusconi lo hanno votato per 2… - FirenzePost : Sondaggi La 7: la Meloni alle costole del Pd, frena la Lega - AccettoAnna : RT @Gladys82012839: In base a quali meriti, grazie a quali iniziative la Meloni è in continua ascesa nei sondaggi? Ha un condannato all'ora… - CardelliAc : RT @Gladys82012839: In base a quali meriti, grazie a quali iniziative la Meloni è in continua ascesa nei sondaggi? Ha un condannato all'ora… -

MILANO – Il sondaggio Swg, realizzato per Enrico Mentana, riporta l’ultimo aggiornamento riguardante le intenzioni di voto degli italiani. La notizia più rilevante è che Giorgia Meloni ha consolidato ...

Sono questi i risultati del sondaggio Swg, condotto nella settimana fra il 7 e ... Saldamente al terzo posto Fdi di Giorgia Meloni, che conquista il 16%, guadagnando lo 0,2% rispetto alla scorsa ...

