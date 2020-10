"Solo a me l'iPhone 12 ricorda l'iPhone 5?". L'ironia su Twitter durante l'Apple Event (Di martedì 13 ottobre 2020) Alcuni utenti Twitter notano una troppa somiglianza tra il nuovo iPhone e quello lanciato nel 2012 "Sicuri che non è l'iPhone 5?!". E' questo il mood su Twitter dopo la presentazione dei nuovi iPhone 12 durante il tanto atteso Apple Event. Il bordo squadrato dei nuovi gioiellini Apple ha ricordato a tanti il vecchio e caro iPhone 5 lanciato nel settembre 2012. Ovviamente è … Leggi su it.mashable (Di martedì 13 ottobre 2020) Alcuni utentinotano una troppa somiglianza tra il nuovo iPhone e quello lanciato nel 2012 "Sicuri che non è l'iPhone 5?!". E' questo il mood sudopo la presentazione dei nuovi iPhone 12il tanto atteso Apple. Il bordo squadrato dei nuovi gioiellini Apple hato a tanti il vecchio e caro iPhone 5 lanciato nel settembre 2012. Ovviamente è …

400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.



Ultime Notizie dalla rete : Solo l'iPhone Libia, Bielorussia e non solo… L'agenda calda di Di Maio a Mosca Formiche.net Iscritto dal: Feb 2020

__________________ Case Corsair Obsidian 500D ,Ali Corsair HXi 750W CPU AMD Ryzen 3700x, MB Aus ROG Strix x570-E Gaming, RAM 32Gb DDR4 GSkill RipV K2 D4 3200 C14 1.35v, Video Nvid ...

Il diamante rosa più prezioso del mondo andrà all'asta di Sotheby's a Ginevra (e sognare è lecito)

Segnate l’appuntamento: 11 novembre. Per la sede svizzera di Sotheby’s sarà un momento epico: verrà battuto all’asta un diamante rosa rarissimo, di cui si prospetta già una stima (finale) di vendita c ...

__________________ Case Corsair Obsidian 500D ,Ali Corsair HXi 750W CPU AMD Ryzen 3700x, MB Aus ROG Strix x570-E Gaming, RAM 32Gb DDR4 GSkill RipV K2 D4 3200 C14 1.35v, Video Nvid ...Segnate l’appuntamento: 11 novembre. Per la sede svizzera di Sotheby’s sarà un momento epico: verrà battuto all’asta un diamante rosa rarissimo, di cui si prospetta già una stima (finale) di vendita c ...