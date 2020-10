Social world FIlm Festival | premiata Ester Gatta | “ambassador international” della rassegna

(Di martedì 13 ottobre 2020) Un nuovo prestigioso riconoscimento per, artista a 360 gradi, insignita con l’”Ambassador International Competition 2020” alla decima edizione delfelicemente concluso. A consegnarle il premio, Giuseppe Alessio Nuzzo, Direttore Generale del, in occasione del corso di aggiornamento tenutosi a cura dell’Ordine dei GiornalistiCampania sul tema: “Cinema e Covid-19 il grande schermo tra crisi e nuove opportunità tecnologiche” a cui sono intervenuti il Presidente dell’Ordine dei GiornalistiCampania Ottavio Lucarelli, la critica cinematografica Marcella Cerciello ed i giornalisti Alessandro Savoia e Claudia Esposito. Durante ...

Un nuovo prestigioso riconoscimento per Ester Gatta, artista a 360 gradi, insignita con l'"Ambassador International Competition 2020" alla decima edizione del Social World Film Festival felicemente co ...