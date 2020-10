SNAI – Nations League: Italia-Olanda da «1»Immobile a quota gol, Pellegrini assist-man (Di martedì 13 ottobre 2020) (Milano, 13 ottobre 2020) - Il successo azzurro a Bergamo è dato a 1,95, i nostri avversari sono staccati, a 3,85. Il laziale è il bomber più “caldo”, il romanista è il suggeritore più atteso. Milano, 13 ottobre 2020 – Non sarà in ogni caso il colpo del ko, ma di certo la Nazionale azzurra ha domani a Bergamo l'occasione di ipotecare le semifinali di Nations League, battendo l'Olanda. Operazione possibile, per i trader di SNAI, che danno la vittoria dell'Italia a 1,95. Gli olandesi, considerati dall'inizio l'avversario più pericoloso in chiave qualificazione, non stanno entusiasmando, soprattutto per quanto riguarda la capacità offensiva. Nelle tre partite del girone (una vinta, una persa e una pareggiata) hanno segnato soltanto ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 ottobre 2020) (Milano, 13 ottobre 2020) - Il successo azzurro a Bergamo è dato a 1,95, i nostri avversari sono staccati, a 3,85. Il laziale è il bomber più “caldo”, il romanista è il suggeritore più atteso. Milano, 13 ottobre 2020 – Non sarà in ogni caso il colpo del ko, ma di certo la Nazionale azzurra ha domani a Bergamo l'occasione di ipotecare le semifinali di, battendo l'. Operazione possibile, per i trader di, che danno la vittoria dell'a 1,95. Gli olandesi, considerati dall'inizio l'avversario più pericoloso in chiave qualificazione, non stanno entusiasmando, soprattutto per quanto riguarda la capacità offensiva. Nelle tre partite del girone (una vinta, una persa e una pareggiata) hanno segnato soltanto ...

SNAI_Official : In Nations League la sfida tra #ItaliaOlanda potrebbe essere decisiva per consolidare la posizione in vetta alla cl… - Er_Canaro : RT @SNAI_Official: Da Danzica riparte il cammino degli #Azzurri in #NationsLeague. La Polonia di #Lewandowski è distante solo un punto in c… - nunlodianessuno : RT @SNAI_Official: Da Danzica riparte il cammino degli #Azzurri in #NationsLeague. La Polonia di #Lewandowski è distante solo un punto in c… - SNAI_Official : Da Danzica riparte il cammino degli #Azzurri in #NationsLeague. La Polonia di #Lewandowski è distante solo un punto… - Agimegitalia : #Scommesse calcio, #NationsLeague: su #Snai quote tinte di azzurro tra #Italia e #Polonia @SNAI_Official -