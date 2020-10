Smart TV in offerta per il Prime Day 2020 dai 32 ai 75 pollici (Di martedì 13 ottobre 2020) Smart TV in offerta per il Prime Day 2020, Samsung, LG, Hisense, Sharp, TCL dai 32 pollici in su, inclusi i modelli 2020 con le ultime tecnologie come QLED e Frame.Le proposte di Amazon includono molti modelli di tutte le misure anche se le marche sono poche, ad esempio non sono presente Smart TV Sony tra le offerte.Invece tanti gli Smart TV Samsung, è il brand con il maggior numero di televisori in offerta. Di seguito sono elencati a partire dal più grande e costoso per poi proseguire con dimensioni via via minori che corrispondono anche a prezzi inferiori.Offerte Prime Day: sconti su Smartphone, notebook e SmartwatchSmart TV in offerta ... Leggi su pantareinews (Di martedì 13 ottobre 2020)TV inper ilDay, Samsung, LG, Hisense, Sharp, TCL dai 32in su, inclusi i modellicon le ultime tecnologie come QLED e Frame.Le proposte di Amazon includono molti modelli di tutte le misure anche se le marche sono poche, ad esempio non sono presenteTV Sony tra le offerte.Invece tanti gliTV Samsung, è il brand con il maggior numero di televisori in. Di seguito sono elencati a partire dal più grande e costoso per poi proseguire con dimensioni via via minori che corrispondono anche a prezzi inferiori.OfferteDay: sconti suphone, notebook ewatchTV in...

