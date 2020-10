SMA | nuove terapie per il decorso della malattia

(Di martedì 13 ottobre 2020) SMA:per cambiare il. FamiglieSMA parla dellefrontiere nella diagnosi dell’atrofia muscolare spinale Un momento di svolta senza precedenti per il trattamento dei pazienti con atrofia muscolare spinale. Se fino a pochi anni fa parlareSMA significava parlare di unaper cui non c’era alcuna speranza, negli ultimi… L'articolo Corriere Nazionale.

AntonioBondaval : #Sma, nuove terapie per cambiare decorso malattia #infohandicap -

Ultime Notizie dalla rete : SMA nuove

Redattore Sociale

SMA: nuove terapie per cambiare il decorso della malattia. FamiglieSMA parla delle nuove frontiere nella diagnosi dell’atrofia muscolare spinale Un momento di svolta senza precedenti per il ...E' stato presentato il fumetto dal titolo La SMAgliante ADA, che vede per protagonista una piccola cagnolina affetta proprio da atrofia muscolare spinale.