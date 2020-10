Simy: “Il mio idolo è Kanu. Sarà emozionante sfidare Ronaldo” (Di martedì 13 ottobre 2020) In vista della gara di domenica prossima contro la Juve di Cristiano Ronaldo, l’attacante nigeriano del Crotone Simy ha parlato a Tuttosport. “Rovesciata? Una bellissima sensazione, anche se non bastò per la salvezza. Ronaldo? Questo è un sogno che diventa realtà, parliamo di uno dei più grandi di sempre. Sarà speciale per tutti noi, spero di poter scambiare la maglia ma credo che sarò l’unico. Il mio modello? Quello resta Kanu. Tifavo per lui sin da bambino. Ha sempre vinto, prima e dopo la malattia. Simynaldo? Sono rimasto lo stesso di prima, ma fa divertire.” Foto: Crotone Facebook L'articolo Simy: “Il mio idolo è Kanu. Sarà emozionante sfidare Ronaldo” ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 13 ottobre 2020) In vista della gara di domenica prossima contro la Juve di Cristiano Ronaldo, l’attacante nigeriano del Crotoneha parlato a Tuttosport. “Rovesciata? Una bellissima sensazione, anche se non bastò per la salvezza. Ronaldo? Questo è un sogno che diventa realtà, parliamo di uno dei più grandi di sempre. Sarà speciale per tutti noi, spero di poter scambiare la maglia ma credo che sarò l’unico. Il mio modello? Quello resta. Tifavo per lui sin da bambino. Ha sempre vinto, prima e dopo la malattia.naldo? Sono rimasto lo stesso di prima, ma fa divertire.” Foto: Crotone Facebook L'articolo: “Il mio. SaràRonaldo” ...

FcInterNewsit : Simy: 'Kanu il mio idolo. Tra i difensori mi ha impressionato un interista' - StoriaAmore79 : 'Non sei ancora idoneo per giocare!' Pirlo shock, la scelta del tecnico e' clamorosa! IL NOME?… - marco_c000 : @matteo_milan91 Mentre ci siamo dammi un consiglio. Il meno peggio tra Simy, Kalinic, simeone, inglese, lasagna. - simy_carrot : RT @MunaronLuisella: Il gigante buono nn ha chip. Se interessati chiamare al 3465251668. Vive x strada accudito da Enza Riccardi.avellino… - simy_carrot : Promemoria per il futuro: se non fumi non viaggiare in macchina con persone che fumano. L'aria non mi è mai mancata così tanto. -