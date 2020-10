“Siamo fidanzati”. Dalla tv al vero amore, la nuova coppia esce allo scoperto: il video fa boom (Di martedì 13 ottobre 2020) La conferma è arrivata con un video che racchiude i momenti più belli insieme: foto e video delle vacanze trascorse insieme e un bacio appassionato nella galleria Vittorio Emanuele di Milano. “Non abbiamo mai esposto più di tanto la nostra storia per non strumentalizzarla e per non darla in pasto a tutti. Quando qualcosa “è” non hai bisogno di metterlo in mostra. Emozioni”, è la didascalia scelta per ufficializzare la relazione. Così Gennaro Lillio, ex concorrente del Grande Fratello Vip, ex fidanzato di Francesca De André e volto del reality game ”Pechino Express” ha confermato le voci che da mesi si rincorrevano sulla relazione con la modella Ema Kovac. Galeotto è stato proprio il programma condotto da Costantino della Gherardesca, dove i due si sono ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 13 ottobre 2020) La conferma è arrivata con unche racchiude i momenti più belli insieme: foto edelle vacanze trascorse insieme e un bacio appassionato nella galleria Vittorio Emanuele di Milano. “Non abbiamo mai esposto più di tanto la nostra storia per non strumentalizzarla e per non darla in pasto a tutti. Quando qualcosa “è” non hai bisogno di metterlo in mostra. Emozioni”, è la didascalia scelta per ufficializzare la relazione. Così Gennaro Lillio, ex concorrente del Grande Fratello Vip, ex fidanzato di Francesca De André e volto del reality game ”Pechino Express” ha confermato le voci che da mesi si rincorrevano sulla relazione con la modella Ema Kovac. Galeotto è stato proprio il programma condotto da Costantino della Gherardesca, dove i due si sono ...

