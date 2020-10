Si butta dal rimorchio per evitare il macello: storia di Senia, il suino che si è salvato (Di martedì 13 ottobre 2020) Castiglione d'Orcia, Siena,, 13 ottobre 2020 - Aveva cercato la libertà , in un estremo tentativo di ribellione, saltando giù dal rimorchio di un'auto che lo stava trasportando al macello . Senio , il ... Leggi su lanazione (Di martedì 13 ottobre 2020) Castiglione d'Orcia, Siena,, 13 ottobre 2020 - Aveva cercato la libertà , in un estremo tentativo di ribellione, saltando giù daldi un'auto che lo stava trasportando al. Senio , il ...

Castiglione d'Orcia (Siena), 13 ottobre 2020 - Aveva cercato la libertà, in un estremo tentativo di ribellione, saltando giù dal rimorchio di un'auto che lo stava trasportando al macello. Senio, il ...

Si era buttato giù dal rimorchio per salvarsi dal macello, il maiale Senia accolto a 'La Tana del Bianconiglio'

Da un allevamento fuori città, dove era stato portato il giorno del ritrovamento, è arrivato a Castiglione d'Orcia. Qui è stato accolto nel rifugio 'La Tana del Bianconiglio', che ospita 60 animali sa ...

