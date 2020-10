Sgarbi manda all’inferno i parlamentari che hanno votato le misure contro il Coronavirus (Di martedì 13 ottobre 2020) “All’inferno, all’inferno, all’inferno!” Vittorio Sgarbi lo urla più volte nell’aula della Camera dei Deputati. Il parlamentare ha usato la sua dichiarazione di voto sul decreto Agosto, per rivolgersi all’emiciclo di Montecitorio, verso i banchi della maggioranza, e protestare vistosamente contro le misure messe in atto dal governo. E quando il presidente Roberto Fico lo ha ripreso , Sgarbi manda all’inferno anche la terza carica dello Stato. “Non si rivolga cosi’ alla presidenza”, lo riprende Fico Camera dei deputati 12 ottobre 2020… pic.twitter.com/obBdn9p445 — Massimo (@misurelli77) October 12, 2020 -Vittorio Sgarbi ieri si è anche candidato come sindaco alle elezioni ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 13 ottobre 2020) “All’inferno, all’inferno, all’inferno!” Vittoriolo urla più volte nell’aula della Camera dei Deputati. Il parlamentare ha usato la sua dichiarazione di voto sul decreto Agosto, per rivolgersi all’emiciclo di Montecitorio, verso i banchi della maggioranza, e protestare vistosamentelemesse in atto dal governo. E quando il presidente Roberto Fico lo ha ripreso ,all’inferno anche la terza carica dello Stato. “Non si rivolga cosi’ alla presidenza”, lo riprende Fico Camera dei deputati 12 ottobre 2020… pic.twitter.com/obBdn9p445 — Massimo (@lli77) October 12, 2020 -Vittorioieri si è anche candidato come sindaco alle elezioni ...

Vittorio Sgarbi ieri si è anche candidato come sindaco alle elezioni amministrative di Roma nel 2021. Lo storico e critico d’arte, attualmente deputato alla Camera e sindaco di Sutri (Viterbo) correrà ...

