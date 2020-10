Sfera Ebbasta, il nuovo album si chiamerà Famoso ed uscirà il prossimo 20 novembre (Di martedì 13 ottobre 2020) Vi avevamo annunciato che avremmo scritto del nuovo album di Sfera Ebbasta quando avremmo avuto notizie. Avevamo scritto che $€ poteva essere il nome del progetto – lo pensavamo a partire da alcuni indizi social – ma ci sbagliavamo: l’album si chiamerà Famoso. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da $€ ? (@SferaEbbasta) in data: 13 Ott 2020 alle ore 5:00 PDT Ad annunciarlo, lo stesso Sfera con apposito post su Instagram. Assieme al titolo, data d’uscita (20 novembre) e la tracklist. Sarnano tante le collaborazioni di prestigio – nazionali ed internazionali (ma soprattutto internazionali): J Balvin, Marracash & Guè ... Leggi su nonsolo.tv (Di martedì 13 ottobre 2020) Vi avevamo annunciato che avremmo scritto deldiquando avremmo avuto notizie. Avevamo scritto che $€ poteva essere il nome del progetto – lo pensavamo a partire da alcuni indizi social – ma ci sbagliavamo: l’si chiamerà. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da $€ ? (@) in data: 13 Ott 2020 alle ore 5:00 PDT Ad annunciarlo, lo stessocon apposito post su Instagram. Assieme al titolo, data d’uscita (20) e la tracklist. Sarnano tante le collaborazioni di prestigio – nazionali ed internazionali (ma soprattutto internazionali): J Balvin, Marracash & Guè ...

