Serie tv giugno 2020: calendario uscite e trame principali (Di martedì 13 ottobre 2020) Uno sguardo al calendario delle Serie tv in uscita a giugno 2020 su Netflix, Amazon Prime Video e altri canali di streaming, dove ormai le Serie televisive la fanno da padrone. Passiamo in rassegna le principali uscite, elencando data di uscita e qualche riga sintetica relativa alla trama e vi auguriamo buona visione. Serie tv giugno 2020: le Serie già online Prima di tutto partiamo dalle uscite dei giorni passati. Su Netflix (e Infinity) è arrivata la 4° stagione di DC’s Legends of Tomorrow, dal 1° giugno, e nello stesso giorno su Infinity da non perdere è l’ultima stagione di Angie Tribeca.Segui Termometro Politico su ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 13 ottobre 2020) Uno sguardo aldelletv in uscita asu Netflix, Amazon Prime Video e altri canali di streaming, dove ormai letelevisive la fanno da padrone. Passiamo in rassegna le, elencando data di uscita e qualche riga sintetica relativa alla trama e vi auguriamo buona visione.tv: legià online Prima di tutto partiamo dalledei giorni passati. Su Netflix (e Infinity) è arrivata la 4° stagione di DC’s Legends of Tomorrow, dal 1°, e nello stesso giorno su Infinity da non perdere è l’ultima stagione di Angie Tribeca.Segui Termometro Politico su ...

