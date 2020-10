Serie C: le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 4^ giornata di campionato (Di martedì 13 ottobre 2020) Il Giudice Sportivo Sostituto Avv. Cosimo Taiuti, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Roberto Calabassi, nelle sedute del 12 e 13 Ottobre 2020 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:SOCIETA'AMMENDA€ 2.000.00 NOVARA perché persona non identificata ma riconducibile alla società indebitamente presente sulla panchina aggiuntiva, assumeva un comportamento offensivo nei confronti del direttore di gara che lo allontanava dal campo.DIRIGENTI ESPULSI INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO 23 OTTOBRE 2020 E AMMENDA € 500.00.MAGONI OSCAR (FERALPISALÒ) per proteste e comportamento offensivo verso un assistente arbitrale (IV uff., panchina ... Leggi su mediagol (Di martedì 13 ottobre 2020) IlSostituto Avv. Cosimo Taiuti, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Roberto Calabassi, nelle sedute del 12 e 13 Ottobre 2020 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:SOCIETA'AMMENDA€ 2.000.00 NOVARA perché persona non identificata ma riconducibile alla società indebitamente presente sulla panchina aggiuntiva, assumeva un comportamento offensivo nei confronti del direttore di gara che lo allontanava dal campo.DIRIGENTI ESPULSI INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO 23 OTTOBRE 2020 E AMMENDA € 500.00.MAGONI OSCAR (FERALPISALÒ) per proteste e comportamento offensivo verso un assistente arbitrale (IV uff., panchina ...

WiAnselmo : #SerieC: le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 4^ giornata di campionato - Mediagol : #SerieC: le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 4^ giornata di campionato - TuttoMatera : Lnd - La soddisfazione di Sibilia: 'Decisioni fondamentali per le nostre società' » Tutto Eccellenza - ilmeteoit : #CORONAVIRUS: #EUROPA, #RECORD di #CASI, situazione #GRAVE. #LONDRA e #PARIGI valutano #SERIE #DECISIONI. #VIDEO - MaurizioReset : Spero che l'opposizione prenda delle decisioni che non possono più essere procrastinate, difendere in modo serio qu… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie decisioni Serie C: le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 4^ giornata di campionato Mediagol.it Cairo: 'Il campionato deve proseguire, seguendo i protocolli. Bolla? Vedremo, i calciatori facciano vita monacale'

l'avvento del fondo Cvc Capital Partners come socio di minoranza per la nuova media company della Lega Serie A: "Era la scelta migliore da fare. Ora ci saranno 4 settimane di negoziazioni in esclusiva ...

Juventus-Napoli, Cristiano Ronaldo è positivo. Finisce l'isolamento degli azzurri

In attesa della decisione della giustizia sportiva ... ma la politica preme - L'edizione odierna di Tuttosport fa il punto della situazione: secondo Figc e Lega Serie A, l’intervento delle Asl può ...

l'avvento del fondo Cvc Capital Partners come socio di minoranza per la nuova media company della Lega Serie A: "Era la scelta migliore da fare. Ora ci saranno 4 settimane di negoziazioni in esclusiva ...In attesa della decisione della giustizia sportiva ... ma la politica preme - L'edizione odierna di Tuttosport fa il punto della situazione: secondo Figc e Lega Serie A, l’intervento delle Asl può ...