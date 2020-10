Serie B, il Pescara sogna Pato (Di martedì 13 ottobre 2020) Dopo Boateng al Monza, la Serie B potrebbe accogliere un altro protagonista di lusso. Il Pescara, infatti, attraverso il suo allenatore, Massimo Oddo, avrebbe contatto l’attaccante brasiliano e suo ex compagno di squadra al Milan, Alexandre Pato, attualmente svincolato. Oddo punta a far leva proprio sul rapporto intercorso tra i due in rossonero dal 2009 al 2011, dando così lustro al Pescara che ha rivoluzionato l’intero organico dopo la salvezza raggiunta ai calci di rigore nello spareggio salvezza contro il Perugia. Playout Serie B: Il Pescara vince ai rigori e manda il Perugia in C Classe’ 89, Pato ha lasciato il Milan nel 2013 per ritornare in patria con le maglie di Corinthians, Vasco de Gama e San Paolo, prima di una breve ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 13 ottobre 2020) Dopo Boateng al Monza, laB potrebbe accogliere un altro protagonista di lusso. Il, infatti, attraverso il suo allenatore, Massimo Oddo, avrebbe contatto l’attaccante brasiliano e suo ex compagno di squadra al Milan, Alexandre, attualmente svincolato. Oddo punta a far leva proprio sul rapporto intercorso tra i due in rossonero dal 2009 al 2011, dando così lustro alche ha rivoluzionato l’intero organico dopo la salvezza raggiunta ai calci di rigore nello spareggio salvezza contro il Perugia. PlayoutB: Ilvince ai rigori e manda il Perugia in C Classe’ 89,ha lasciato il Milan nel 2013 per ritornare in patria con le maglie di Corinthians, Vasco de Gama e San Paolo, prima di una breve ...

