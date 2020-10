Serie A, Fortress offre 900 milioni di euro per l’ingresso nella media company: oggi l’Assemblea di Lega (Di martedì 13 ottobre 2020) C’è anche Fortress Investment Group tra le società in corsa per l’ingresso nella media company, sulla quale si esprimerà oggi l’Assemblea della Lega calcio di Serie A. L’offerta ammonta a 900 milioni di euro, come riporta Bloomberg. Secondo le ultime indiscrezioni dell’Ansa, sembra però che la generosa proposta non sia tra le preferite dell’Assemblea di Lega. In pole position ci sarebbero le offerte delle cordate Bain e Cvc. L’offerta di Fortress permetterebbe alla Serie A di incassare subito 500 milioni attraverso l’emissione di azioni privilegiate. Fortress fornirà ... Leggi su open.online (Di martedì 13 ottobre 2020) C’è ancheInvestment Group tra le società in corsa per l’ingresso, sulla quale si esprimeràl’Assemblea dellacalcio diA. L’offerta ammonta a 900di, come riporta Bloomberg. Secondo le ultime indiscrezioni dell’Ansa, sembra però che la generosa proposta non sia tra le preferite dell’Assemblea di. In pole position ci sarebbero le offerte delle cordate Bain e Cvc. L’offerta dipermetterebbe allaA di incassare subito 500attraverso l’emissione di azioni privilegiate.fornirà ...

