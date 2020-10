Sentono una strana puzza dal giardino del vicino: scoprono tre giganteschi… (Di martedì 13 ottobre 2020) Alcuni abitanti di una zona residenziale in provincia di Verona, sono stati colpiti da una strana puzza proveniente dal giardino del vicino. Dopo i dovuti accertamenti la scoperta, fatta tra gli alberi presenti fuori dall’abitazione sospetta, ha lasciato tutti senza parole. La vicenda arriva da Bovolone nel veronose; dopo aver ricevuto diverse segnalazioni da parte dei cittadini residenti in Via Quasimodo, le forze delle ordine si sono mobilitate per verificare cosa stesse accadendo presso la casa “incriminata”; sul posto sono giunti i Carabinieri di Bovalone che hanno effettuato tutti i controlli necessari per scoprire la verità sul caso. I cittadini, residenti in Via Quasimodo a Bovalone, avevano iniziato a segnalare da alcune settimane la provenienza di una strana ... Leggi su velvetgossip (Di martedì 13 ottobre 2020) Alcuni abitanti di una zona residenziale in provincia di Verona, sono stati colpiti da unaproveniente daldel. Dopo i dovuti accertamenti la scoperta, fatta tra gli alberi presenti fuori dall’abitazione sospetta, ha lasciato tutti senza parole. La vicenda arriva da Bovolone nel veronose; dopo aver ricevuto diverse segnalazioni da parte dei cittadini residenti in Via Quasimodo, le forze delle ordine si sono mobilitate per verificare cosa stesse accadendo presso la casa “incriminata”; sul posto sono giunti i Carabinieri di Bovalone che hanno effettuato tutti i controlli necessari per scoprire la verità sul caso. I cittadini, residenti in Via Quasimodo a Bovalone, avevano iniziato a segnalare da alcune settimane la provenienza di una...

matteosalvinimi : #Salvini: a sinistra sentono una presunta superiorità morale, come se il virus colpisse i 'sovranisti'. Uno vive ma… - Michelamikba1 : RT @QRepubblica: 'Immagino i condomini che si odiano se sentono una voce in più chiameranno i carabinieri per andare.' @AurelioPicca #quart… - QRepubblica : 'Immagino i condomini che si odiano se sentono una voce in più chiameranno i carabinieri per andare.' @AurelioPicca #quartarepubblica - Alex10mandzo17 : Alex??:rendi più di quello che sei, giochi meglio perché sei della Juve Vale pure per gli avversari, che contro i bi… - PatriziaAlessa2 : @Penelop02897772 E ci credo, ma ne va della tua vita. Ti auguro che si risolva tutto in una bolla di sapone , ma se… -

Ultime Notizie dalla rete : Sentono una Afghanistan, la prova di forza dei talebani che sentono vicina la vittoria la Repubblica Sentono una strana puzza dal giardino del vicino: scoprono tre giganteschi…

Alcuni abitanti di una zona residenziale in provincia di Verona, sono stati colpiti da una strana puzza proveniente dal giardino del vicino. Dopo i dovuti accertamenti la scoperta, fatta tra gli ...

La commissione parlamentare ha sentito i cinque pp

Giornata lunga, audizionati pure il presidente del Cdm Walser e il pg Pagani È stata una giornata lunga e intensa per la commissione presieduta dal popolare democratico Luca Pagani. Nel pomeriggio, ...

Alcuni abitanti di una zona residenziale in provincia di Verona, sono stati colpiti da una strana puzza proveniente dal giardino del vicino. Dopo i dovuti accertamenti la scoperta, fatta tra gli ...Giornata lunga, audizionati pure il presidente del Cdm Walser e il pg Pagani È stata una giornata lunga e intensa per la commissione presieduta dal popolare democratico Luca Pagani. Nel pomeriggio, ...