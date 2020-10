Sei Nazioni 2021 in bilico per il Covid: il nodo degli incassi da botteghino dietro il pressing delle federazioni che vogliono gli spalti pieni (Di martedì 13 ottobre 2020) Il Sei Nazioni 2020 deve ancora finire, ma la prossima edizione è già in bilico. Dal 24 al 31 ottobre si giocheranno le ultime partite del più importante, antico e prestigioso torneo di rugby in Europa, interrotto a febbraio a causa del coronavirus. L’Italia sarà in campo contro l’Irlanda e contro l’Inghilterra all’Olimpico di Roma, ma gli occhi di organizzatori, federazioni e tifosi della palla ovale sono già rivolti al 2021, quando la manifestazione rischia non di non partire neanche o almeno di partire in ritardo. Il nodo della questione è la possibilità di ospitare pubblico negli stadi: con un numero ridotto – o addirittura zero – le federazioni vedrebbero ridursi drasticamente i propri introiti e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 ottobre 2020) Il Sei2020 deve ancora finire, ma la prossima edizione è già in. Dal 24 al 31 ottobre si giocheranno le ultime partite del più importante, antico e prestigioso torneo di rugby in Europa, interrotto a febbraio a causa del coronavirus. L’Italia sarà in campo contro l’Irlanda e contro l’Inghilterra all’Olimpico di Roma, ma gli occhi di organizzatori,e tifosi della palla ovale sono già rivolti al, quando la manifestazione rischia non di non partire neanche o almeno di partire in ritardo. Ildella questione è la possibilità di ospitare pubblico negli stadi: con un numero ridotto – o addirittura zero – levedrebbero ridursi drasticamente i propri introiti e ...

