Secondo Crisanti con i tamponi rapidi si perdono il 35% positivi (Di martedì 13 ottobre 2020) "Se i tamponi rapidi vengono usati in comunità, come in una scuola o una fabbrica, va benissimo. Se c'è trasmissione virale, riesco ad identificare alcuni positivi ma so che c'è trasmissione e devo ... Leggi su globalist (Di martedì 13 ottobre 2020) "Se ivengono usati in comunità, come in una scuola o una fabbrica, va benissimo. Se c'è trasmissione virale, riesco ad identificare alcunima so che c'è trasmissione e devo ...

globalistIT : - GianfrancoCast1 : @Cartabellotta Ministro @robersperanza e #BORRELLI capite che non garantite neppure i 70000 promessi al giorno quan… - GDA260 : @mostro15119736 Se non sono 007 oppure medici virologi che fanno un secondo lavoro, proverei a capire cosa ha detto… - silviettinabb : @rv840531 T'hai visto un bel mondo, si dice da noi! ?? Non solo, il tempo di incubazione si riferisce alla manifesta… - pama_dei : @MMmarco0 Mah... Secondo me servono anche le terapie intensive. Comunque Crisanti sta un po' rompendo... -

Ultime Notizie dalla rete : Secondo Crisanti Secondo Crisanti con i tamponi rapidi si perdono il 35% positivi Globalist.it Per il virologo il nuovo decreto non valuta effetto scuole

Per il virologo Andrea Crisanti le nuove misure adottate dal Dpcm non prenderebbero in considerazione la riapertura delle scuole. Secondo il virologo i contagi avvengono più nelle scuole che in ...

Dpcm, per Crisanti le misure non considerano i contagi nelle scuole

Per il virologo Andrea Crisanti le nuove misure adottate dal Dpcm non prenderebbero in considerazione la riapertura delle scuole. Secondo il virologo i contagi avvengono più nelle scuole che in ...

Per il virologo Andrea Crisanti le nuove misure adottate dal Dpcm non prenderebbero in considerazione la riapertura delle scuole. Secondo il virologo i contagi avvengono più nelle scuole che in ...Per il virologo Andrea Crisanti le nuove misure adottate dal Dpcm non prenderebbero in considerazione la riapertura delle scuole. Secondo il virologo i contagi avvengono più nelle scuole che in ...