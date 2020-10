Scuola, ritorno alla didattica a distanza per gli studenti delle superiori? Tutti i chiarimenti (Di martedì 13 ottobre 2020) No, non ci sarà il ritorno alla didattica a distanza per gli studenti delle scuole superiori. Fughiamo immediatamente ogni dubbio sollevato in merito, dopo il caos di ieri sera durante la firma del nuovo Dpcm Conte. Il Governo, e in particolare la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, ha chiaramente negato l’opzione di un ritorno alla DAD per le scuole superiori. A proporre un passo indietro, nonostante il “no” fermo anche da parte della stragrande maggioranza dei genitori, è stata la Conferenza delle Regioni, presieduta dal governatore dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, che si è fatto portavoce del presidente del Veneto Luca Zaia e di un gruppo ... Leggi su quifinanza (Di martedì 13 ottobre 2020) No, non ci sarà ilper gliscuole. Fughiamo immediatamente ogni dubbio sollevato in merito, dopo il caos di ieri sera durante la firma del nuovo Dpcm Conte. Il Governo, e in particolare la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, ha chiaramente negato l’opzione di unDAD per le scuole. A proporre un passo indietro, nonostante il “no” fermo anche da parte della stragrande maggioranza dei genitori, è stata la ConferenzaRegioni, presieduta dal governatore dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, che si è fatto portavoce del presidente del Veneto Luca Zaia e di un gruppo ...

