Scuola, no della Azzolina alla didattica a distanza: "Ragazzi felici di essere tornati in classe. Lezioni in presenza fondamentali" (Di martedì 13 ottobre 2020) I contagi tra i ragazzi non avvengono dentro le scuole. È quello che afferma la ministra dell'istruzione Lucia Azzolina, dati dell'Istituto Superiore di Sanità alla mano: "I numeri e le analisi dell'Istituto superiore di Sanità ci confermano che i contagi non avvengono dentro le scuole. L'attenzione deve essere invece orientata fuori, alle attività extra scolastiche, come ribadiamo da tempo", ha affermato. La Scuola resterà aperta e la ministra respinge l'idea, avanzata da alcune Regioni in primis dal Veneto di Luca Zaia, di utilizzare solo didattica a distanza alle superiori e allentare così il rischio di contagio. "I ragazzi sono felici di essere tornati in classe. Lezioni in presenza fondamentali"

