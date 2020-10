Scintille tra Fedez ed Eleonora Daniele: “Adesso lo spiego io, cosa ha fatto mia moglie, alla giornalista del Grande Fratello” (Di martedì 13 ottobre 2020) Scintille tra Fedez ed Eleonora Daniele. La conduttrice di Storie Italiane, nel corso della trasmissione, si è domandata cosa avesse fatto Chiara Ferragni, avente un ruolo di influencer, per sensibilizzare i giovani sul tema Covid-19: “Ma una così seguita dai ragazzi, dai giovani… sbaglio o non le ho sentito dire nulla riguardo al Covid? Una che ha tutti quei follower, non dovrebbe avere una responsabilità sociale verso i ragazzi oggi, no?”, poi ancora “Forse avrebbe dovuto inviare messaggi diversi”. Quando Simona Ventura, ospite in studio, le fa notare che Chiara Ferragni e Fedez hanno dato il via alla raccolta fondi che ha permesso la costruzione di un nuovo reparto di terapia intensiva a Milano, ... Leggi su velvetgossip (Di martedì 13 ottobre 2020)traed. La conduttrice di Storie Italiane, nel corso della trasmissione, si è domandataavesseChiara Ferragni, avente un ruolo di influencer, per sensibilizzare i giovani sul tema Covid-19: “Ma una così seguita dai ragazzi, dai giovani… sbaglio o non le ho sentito dire nulla riguardo al Covid? Una che ha tutti quei follower, non dovrebbe avere una responsabilità sociale verso i ragazzi oggi, no?”, poi ancora “Forse avrebbe dovuto inviare messaggi diversi”. Quando Simona Ventura, ospite in studio, le fa notare che Chiara Ferragni ehanno dato il viaraccolta fondi che ha permesso la costruzione di un nuovo reparto di terapia intensiva a Milano, ...

