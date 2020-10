Scandalo Vaticano | arrestata la ‘dama’ del cardinale Becciu

Leggi su chenews

(Di martedì 13 ottobre 2020)Cecilia Marogna, la 39enne cagliaritana finita nell’occhio del ciclone per i rapporti di confidenza con ile il. E’ statadall’Interpol perché il mandato di cattura è partito dallo Stato del. Cecilia Marogna era finita nell’occhio del ciclone per i suoi rapporti con l’ex numero due della Segreteria di Stato vaticana, ilAngelo. Cecilia Marogna dovrà spiegare come sia stato possibile ricevere, come rivelato anche da un’inchiesta delle Iene, bonifici per mezzo milione di euro ricevuti dalla Santa Sede. Ufficialmente i soldi sarebbero dovuti servire per operazioni segrete umanitarie in Asia e Africa, ma in ...