Sassuolo, che partenza! Sogno Europa League per De Zerbi (Di martedì 13 ottobre 2020) Riprendono oggi gli allenamenti del Sassuolo in vista della preparazione del match contro il Bologna, in programma per la giornata di domenica alle 12:30. Dopo l’ottimo inizio di campionato, De Zerbi si gode i suoi, tra conferme e nuovi acquisti, e non nasconde ottimismo nei confronti delle potenzialità della sua squadra. Le aspettative in casa neroverde sono, del resto, delle più alte, anche alla luce dell’ottavo posto conquistato la scorsa stagione. Il Sassuolo festeggia la vittoria per 4-1 sul Crotone (Getty Images)Nuovi arrivi e conferme, fin dove può spingersi la squadra di De Zerbi? Dopo il successo sul Crotone per 4-1, i neroverdi hanno approfittato della sosta per gli impegni delle nazionali per affinare la preparazione in vista dell’incontro con il Bologna, previsto ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 13 ottobre 2020) Riprendono oggi gli allenamenti delin vista della preparazione del match contro il Bologna, in programma per la giornata di domenica alle 12:30. Dopo l’ottimo inizio di campionato, Desi gode i suoi, tra conferme e nuovi acquisti, e non nasconde ottimismo nei confronti delle potenzialità della sua squadra. Le aspettative in casa neroverde sono, del resto, delle più alte, anche alla luce dell’ottavo posto conquistato la scorsa stagione. Ilfesteggia la vittoria per 4-1 sul Crotone (Getty Images)Nuovi arrivi e conferme, fin dove può spingersi la squadra di De? Dopo il successo sul Crotone per 4-1, i neroverdi hanno approfittato della sosta per gli impegni delle nazionali per affinare la preparazione in vista dell’incontro con il Bologna, previsto ...

brek81 : @totofaz @610Rosso @ThingsCanMatter @pap1pap Ok, mi ero fumato la Samp. Con Samp e Napoli e non si può certo dire c… - LucSkywalker15 : @PietroLazze Incommentabile quella del monte ingaggi. Anch'io m'incazzerei con Pradè vedendo il Sassuolo che vola f… - ClaudioR00 : @biennosllega @GruppoEsperti per rebic ci puoi pensare ma per correa no... poi tieni conto che il sassuolo è una pi… - Danielestremo81 : @Diegossl1 @BlackEagle1967 @Daniele64181695 @giuliocardone69 Radu sicuramente lo ha sdraiato lui dove poteva giocar… - FabrizioBenass4 : @QRepubblica #SASSUOLO 2020 #EMILIA-ROMAGNA2020 #HUMANRIGHTS2020 IL DIRITTO ALLA CURA E'UN DIRITTO OLTRE UN DOVERE… -

Ultime Notizie dalla rete : Sassuolo che Un talento al giorno, Julián Alvarez: l'attaccante che fa sognare River e Sassuolo TUTTO mercato WEB Formigine, Alice Medici in partenza per dieci mesi a Kilkenny

E’ questa l’avventura che è pronta ad intraprendere Alice Medici, classe 2001 neo-diplomata al liceo linguistico Formiggini di Sassuolo, dando continuità a quanto realizzato dalle sue predecessori ...

Calcio, Nations League 2020-2021: Italia in cerca della punta perduta contro l’Olanda a Bergamo

Domani, alle ore 20.45, la Nazionale di calcio di Roberto Mancini calcherà il campo di Bergamo per affrontare nel quarto incontro del Gruppi 1 della Nations League 2020-2021 l’Olanda. Gli azzurri arri ...

E’ questa l’avventura che è pronta ad intraprendere Alice Medici, classe 2001 neo-diplomata al liceo linguistico Formiggini di Sassuolo, dando continuità a quanto realizzato dalle sue predecessori ...Domani, alle ore 20.45, la Nazionale di calcio di Roberto Mancini calcherà il campo di Bergamo per affrontare nel quarto incontro del Gruppi 1 della Nations League 2020-2021 l’Olanda. Gli azzurri arri ...