‘Sarei arrivato quasi al limite di prenderti la testa e fracassartela’ | l’audio della telefonata tra Nina Moric e Corona

Nina Moric pubblica l'audio di una conversazione con Fabrizio Corona: "Sarei arrivato quasi al limite di prenderti la testa e fracassartela contro un angolo". Bomba di Nina Moric su Fabrizio Corona, con la modella che ha condiviso un audio shock sui propri profili social riaccendendo la luce dei riflettori sull'ex fotografo dei vip. Il post su Instagram "Arriva un momento quando il silenzio comincia a fare talmente tanto rumore che non riesci più a stare zitto. Ho provato con la giustizia, adesso vi regalo a voi quello che passo tutti i giorni e continuo inoltre a passare per quella malata di mente. Ai posteri l'ardua sentenza",

