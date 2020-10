Santo del Giorno 13 Ottobre | Santa Chelidonia

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 13 ottobre 2020) Sapete qual è ildel13? Si celebra oggi, religiosa vissuta nel Medioevo. Appartenente ad una famiglia nobile ed agiata, lasciò tutto per condurre una vita solitaria in preghiera. Scopriamo di più: vediamo chi era e cosa fece di importante.del13: chi era. Cenni biografici Come per molti altri personaggi, religiosi e non, vissuti in epoche tanto lontane, risalire con certezza alla vita e all’opera diè tutt’altro che facile. A volte non è affatto agevole separare i dati storici da certe leggende tramandate per secoli. Sicuramente ...