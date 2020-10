Sandra Milo racconta il dramma | “lavoro ancora per aiutare i miei figli”

Leggi su chenews

(Di martedì 13 ottobre 2020)ilche riguarda la sua famiglia e in particolare i suoi figli Azzurra e Ciro rimasti senza lavoro. Ecco le sue parole. foto facebookL’attrice famosa in tutto il mondo che nella sua carriera ha lavorato con i registi più grandi del cinema italiano proprio in questi giorni ha parlato della sua situazione famigliare che la costringe a dover lavorarenonostante l’età avanzata. E’ un lungo sfogo quello dell’attrice che proprio nel passato più recente è stata inviata speciale de la vita in diretta insieme alla figlia Azzurra che a causa della situazione legata al Covid si è trovata senza lavoro. Stessa sorte anche per il figlio Ciro, hare tutto è stata proprio la ...