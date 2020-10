Sandra Milo lavora per mantenere i figli ma a Storie Italiane pensano sia un errore (Foto) (Di martedì 13 ottobre 2020) Due dei tre figli di Sandra Milo non lavorano, Azzurra e Ciro hanno bisogno, hanno perso il lavoro e a Storie Italiane l’attrice ripete che lavora per loro perché hanno bisogno, perché si fa così in una famiglia. “Io mi rivolgo a tutti quanti, anche ai ragazzi che si sentono mortificati di essere mantenuti da persone anziane come me, non è così state tranquilli siamo una famiglia è normale, non è importante chi aiuta se la mamma o il figlio”. Le parole di Sandra Milo spiazzano, i suoi figli hanno più di 50 anni ma lei non vuole sentire critiche, le facciano su di lei ma non tocchino i suoi figli. Si commuove, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 13 ottobre 2020) Due dei tredinonno, Azzurra e Ciro hanno bisogno, hanno perso il lavoro e al’attrice ripete cheper loro perché hanno bisogno, perché si fa così in una famiglia. “Io mi rivolgo a tutti quanti, anche ai ragazzi che si sentono mortificati di essere mantenuti da persone anziane come me, non è così state tranquilli siamo una famiglia è normale, non è importante chi aiuta se la mamma o ilo”. Le parole dispiazzano, i suoihanno più di 50 anni ma lei non vuole sentire critiche, le facciano su di lei ma non tocchino i suoi. Si commuove, ...

