Samuele Bersani rinato grazie alla musica dopo la storia d’amore finita (Di martedì 13 ottobre 2020) Un servizio di Oggi è un altro giorno dedicato a Samuele Bersani che da poco ha pubblicato “Cinema Samuele”. Si è rialzato grazie alla musica, è rinato dopo una storia d’amore finita ed era una relazione che gli aveva fatto credere nel per sempre. Bersani con un po’ di amarezza confida che a superare qualunque difficoltà sono i suoi genitori che stanno insieme dal ’66. La crisi è arrivata dopo avere scritto il pezzo “En e Xanax” raccontando di due ragazzi che insieme avrebbero superato tutto confidandosi tutto. Finito il suo legame con la donna che amava è saltato tutto e il singolo ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 13 ottobre 2020) Un servizio di Oggi è un altro giorno dedicato ache da poco ha pubblicato “Cinema”. Si è rialzato, èunad’amoreed era una relazione che gli aveva fatto credere nel per sempre.con un po’ di amarezza confida che a superare qualunque difficoltà sono i suoi genitori che stanno insieme dal ’66. La crisi è arrivataavere scritto il pezzo “En e Xanax” raccontando di due ragazzi che insieme avrebbero superato tutto confidandosi tutto. Finito il suo legame con la donna che amava è saltato tutto e il singolo ...

Un servizio di Oggi è un altro giorno dedicato a Samuele Bersani che da poco ha pubblicato “Cinema Samuele”. Si è rialzato grazie alla musica, è rinato dopo una storia d’amore finita ed era una ...

Samuele Bersani: «Il linguaggio della canzone si è impoverito»

E anche quello del pubblico: «Nelle interviste anni ’60 sembrano tutti marziani». Conversazione con un cantautore disallineato: rispetto al mercato, ai tempi, a tutto. Ascoltare 'Cinema Samuele' per c ...

