Salvini si sposta al centro… così alla fine il centrodestra si ritroverà nel Pd (Di martedì 13 ottobre 2020) ROMA – Dai e dai, alla fine Giancarlo Giorgetti è riuscuito a far ragionare Capitan Salvini. Dopo la figuraccia della Lega alle ultime tornate elettorali, Giorgetti era uscito dalla grotta dove si era rinchiuso da mesi per chiedere un cambio di passo, che la Lega si spostasse più su posizioni moderate. Prima di tutto a livello europeo, lasciando stare Putin e compagnia, abbracciando presto Merkel e Partito popolare. Leggi su dire (Di martedì 13 ottobre 2020) ROMA – Dai e dai, alla fine Giancarlo Giorgetti è riuscuito a far ragionare Capitan Salvini. Dopo la figuraccia della Lega alle ultime tornate elettorali, Giorgetti era uscito dalla grotta dove si era rinchiuso da mesi per chiedere un cambio di passo, che la Lega si spostasse più su posizioni moderate. Prima di tutto a livello europeo, lasciando stare Putin e compagnia, abbracciando presto Merkel e Partito popolare.

