Salvini non scarica Immuni e per giustificarsi tira in ballo la figlia: "Gioca col mio telefono e me lo incasina" (Di martedì 13 ottobre 2020) "La app Immuni? Ancora non l'ho scaricata. Non penso che gli italiani stiano aspettando questa risposta. Non la scarico perché poi mia figlia quando gioca col telefonino me lo incasina, quindi meno roba c'è meglio è". È la risposta che dà a una giornalista il leader della Lega, Matteo Salvini, per spiegare perché non scarica la app promossa dal governo per facilitare il tracciamento dei contagi da coronavirus. L'articolo Salvini non scarica Immuni e per giustificarsi tira in ballo la figlia: "Gioca col mio telefono e me lo incasina" proviene da Il Fatto Quotidiano.

