Salvini al Governo: "Collaborazione significa costruire insieme un percorso" (Di martedì 13 ottobre 2020) L'intervento di Salvini durante le comunicazioni di Conte al Senato in vista del prossimo Consiglio Europeo. ROMA – Duro l'intervento di Matteo Salvini durante le comunicazioni del premier Giuseppe Conte al Senato in vista del Consiglio Europeo: "Voi avete prorogato lo stato di emergenza, gli unici in Europa, sulle questioni sanitarie. Io mi permetto di ricordare che il 2 ottobre il Nord-Ovest è stato colpito da una violenta ondata di maltempo. Il presidente Macron dopo due giorni era sul posto, Lei non è andato sul posto, non avete stanziato una lira e dichiarato lo stato di emergenza. Questo è surreale …". Salvini sul confronto: "Noi siamo pronti" Matteo Salvini è ritornato anche sulla collaborazione tra maggioranza e opposizione: ...

