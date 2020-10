Salerno, donna incinta positiva ricoverata in Basilicata: questi posti letto ci sono o no? (Di martedì 13 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Una donna di Cava de’ Tirreni, in provincia di Salerno, alla quarantesima settimana di gravidanza e positiva al coronavirus, stamani è stata trasportata dal 118 all’ospedale San Carlo di Potenza, dove si trova ricoverata nel reparto di Ostetricia dedicato ai casi di contagio. La donna, secondo quanto l’Ansa ha appreso a Potenza, si era rivolta in un primo momento all’ospedale di Salerno, ma in mancanza di posti letto la struttura campana ha chiesto, ottenendola, la disponibilità dell’ospedale lucano. La notizia solleva un interrogativo: leggendo il bollettino quotidiano sui contagi diffuso dalla Regione, in Campania ad oggi ci sarebbero circa 50 ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 13 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Unadi Cava de’ Tirreni, in provincia di, alla quarantesima settimana di gravidanza eal coronavirus, stamani è stata trasportata dal 118 all’ospedale San Carlo di Potenza, dove si trovanel reparto di Ostetricia dedicato ai casi di contagio. La, secondo quanto l’Ansa ha appreso a Potenza, si era rivolta in un primo momento all’ospedale di, ma in mancanza dila struttura campana ha chiesto, ottenendola, la disponibilità dell’ospedale lucano. La notizia solleva un interrogativo: leggendo il bollettino quotidiano sui contagi diffuso dalla Regione, in Campania ad oggi ci sarebbero circa 50 ...

La donna – secondo quanto si è appreso a Potenza – si era rivolta in un primo momento all’ospedale di Salerno, ma in mancanza di posti letto la struttura campana ha chiesto, ottenendola, la ...

