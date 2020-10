Salcef annuncia ingresso nel mercato ferroviario USA

Leggi su quifinanza

(Di martedì 13 ottobre 2020) (Teleborsa) –Group, tramite della controllataUSA, ha di recenteto l’acquisizione del 90% del capitale di Delta Railroad Construction, società con sede in Ohio, attiva dal 1957 in USA e in Canada nel settore delle costruzioni e manutenzioni di impianti e macchinari ferroviari. L’acquisizione è stata finanziata mediante mezzi propri dellaUSA, utilizzando in parte risorse fornite dallaGroup alla propria controllata a titolo di aumento capitale sociale, e con un finanziamento di 23,9 milioni di euro concesso da UniCredit e garantito per una percentuale pari al 60% da SACE. L’acquisizione consente alla società di perseguire la propria strategia di crescita per linee esterne, con l’nel ...