Sagan vince in solitaria la 10a tappa del Giro, Almeida sempre rosa (Di martedì 13 ottobre 2020) TORTORETO (ITALPRESS) – Peter Sagan si aggiudica la decima tappa del Giro d'Italia 2020 al termine dei 177 km tra Lanciano e Tortoreto. Il 30enne fuoriclasse slovacco della Bora-Hansgrohe rompe un digiuno che durava da oltre 400 giorni e conquista finalmente il suo primo successo nella corsa rosa in solitaria e con grande determinazione, dopo aver lanciato l'attacco sull'asfalto bagnato dalla pioggia. Secondo posto per l'americano Brandon McNulty (Uae Team Emirates), guadagna secondi con l'abbuono del terzo posto la maglia rosa, il portoghese Joao Almeida (Deceuninck-Quick Step). Sfortunato il danese Jakob Fuglsang (Astana), vittima di foratura e con tempo prezioso perso nella classifica generale. Domani undicesima tappa con i 182 chilometri da ... Leggi su iltempo (Di martedì 13 ottobre 2020) TORTORETO (ITALPRESS) – Petersi aggiudica la decimadeld'Italia 2020 al termine dei 177 km tra Lanciano e Tortoreto. Il 30enne fuoriclasse slovacco della Bora-Hansgrohe rompe un digiuno che durava da oltre 400 giorni e conquista finalmente il suo primo successo nella corsaine con grande determinazione, dopo aver lanciato l'attacco sull'asfalto bagnato dalla pioggia. Secondo posto per l'americano Brandon McNulty (Uae Team Emirates), guadagna secondi con l'abbuono del terzo posto la maglia, il portoghese Joao(Deceuninck-Quick Step). Sfortunato il danese Jakob Fuglsang (Astana), vittima di foratura e con tempo prezioso perso nella classifica generale. Domani undicesimacon i 182 chilometri da ...

Eurosport_IT : Numero di Peter #Sagan a Tortoreto, vince la tappa 461 giorni dopo l’ultima vittoria e zittisce tutti, grande Peter… - eia58 : RT @LiaCapizzi: 'Finalmente ho vinto con il mio stile: facendo spettacolo', Peter Sagan Tutti a ricordargli che non vince da oltre 1 anno,… - ekuonews : Giro d'Italia, grande festa in Val Vibrata: vince Sagan, Almeida resta in maglia rosa - Corriere : Giro d’Italia: il grande ritorno di Sagan, vince la decima tappa in fuga - Filo2385Filippo : RT @Eurosport_IT: Numero di Peter #Sagan a Tortoreto, vince la tappa 461 giorni dopo l’ultima vittoria e zittisce tutti, grande Peter!!! ?… -