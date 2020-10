Sacerdote positivo al Covid | chiusa chiesa e sospese le celebrazioni

Leggi su anteprima24

(Di martedì 13 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoErcolano (Na) – Marco Ricci, il parroco del Sacro Cuore di Gesù ad Ercolano, èal. Ad annunciarlo è lo stesso religioso tramite i social. Dopo aver ricevuto l’esito -– del tampone.lale messe nella frazione del comune vesuviano di San Vito. ”Ho ritenuto di fare il tampone in via precauzionale – ha spiegato il parroco – per un eccesso di scrupolo perché, dato il numero crescente dei contagi, il mio essere pastore tra la gente mi porta ad entrare in contatto con tante persone (proprio qualche giorno fa avevo fatto pure il test sierologico ed era risultato negativo). Voglio rassicurare tutti: sono asintomatico e sto bene, solo sarò ...