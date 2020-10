Rugby | Stephen Varney positivo al Coronavirus

(Di martedì 13 ottobre 2020) Nel gruppo della nazionale italiana di, in ritiro a Roma per preparare i match di recupero del 6 nazioni un giocatore è risultatoai test del Covid-19. Si tratta del Medianoal test sul Corona Virus, ora è in isolamento A comunicarlo è stata proprio la Federazione Italianache sul proprio sito ha diramato un comunicato. Caso di positività di un giocatore facente parte del ritiro azzurro impegnato a preparare i due incontri di recupero del 6 nazioni 2020. Il giocatore in questione è, mediano d’apertura del Gloucester ed esordiente con la maglia della nazionale....

Un caso di positività al #COVID19 anche nella nazionale italiana di #rugby. L'atleta positivo, Stephen Varney, è asintomatico

La Federazione Italiana Rugby informa che un ciclo di test molecolari a cui sono stati sottoposti gli atleti e lo staff della Squadra Nazionale Maschile ha evidenziato un caso di positività al COVID-1 ...ROME, OCT 13 - The Italian rugby federation said Tuesday that scrum-half Stephen Varney has tested for COVID-19. The 19-year-old uncapped Gloucester player tested positive after joining the Azzurri's ...