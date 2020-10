Rudi Garcia: “Un giorno potrei tornare in Italia. Totti era umile come tutti i migliori” (Di martedì 13 ottobre 2020) Rudi Garcia ha vissuto due stagioni e mezzo alla guida della Roma. Quella squadra è stata una delle poche ad aver insidiato il dominio della Juventus nell’ultimo decennio di Serie A. Tra passato, presente e – perché no – anche futuro, l’allenatore del Lione ha rilasciato una lunga intervista a The Athletic, di cui si riporta un estratto (qui per l’integrale). I migliori giocatori sono umili e Totti lo era. Era tranquillo, scherzava, ci divertivamo. Era molto tecnico, giocava a un tocco e vedeva ciò che sarebbe accaduto in campo prima degli altri. L’ho allenato che aveva 37 anni ed era ancora uno dei migliori. Sono più vicino alla filosofia di calcio spagnola, ma l’Inghilterra è la casa del calcio. Ho allenato anche in Italia, dove ho imparato ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 13 ottobre 2020)ha vissuto due stagioni e mezzo alla guida della Roma. Quella squadra è stata una delle poche ad aver insidiato il dominio della Juventus nell’ultimo decennio di Serie A. Tra passato, presente e – perché no – anche futuro, l’allenatore del Lione ha rilasciato una lunga intervista a The Athletic, di cui si riporta un estratto (qui per l’integrale). I migliori giocatori sono umili elo era. Era tranquillo, scherzava, ci divertivamo. Era molto tecnico, giocava a un tocco e vedeva ciò che sarebbe accaduto in campo prima degli altri. L’ho allenato che aveva 37 anni ed era ancora uno dei migliori. Sono più vicino alla filosofia di calcio spagnola, ma l’Inghilterra è la casa del calcio. Ho allenato anche in, dove ho imparato ...

napolista : Rudi Garcia: “Un giorno potrei tornare in Italia. Totti era umile come tutti i migliori” Un estratto dell’intervist… - nul_germain_nul : @el_eljah Rudi Garcia et Bruno Genesio - ValeriusMCMXC : @sydbarrett76 @rivamesta @marcogiallini Di primo acchito Giallini sembrava Rudi Garcia - romanho04 : @MaklondoSG @ActuFoot_ Rudi Garcia rigole - ricardorubio44 : ???? OLYMPIQUE LYONNAIS 1-1 OLYMPIQUE DE MARSEILLE Il Lione, nonostante l'uomo in più, non ha avuto la forza per vin… -

Ultime Notizie dalla rete : Rudi Garcia Il Nimes ferma il Lione di Rudi Garcia sul pareggio Tuttosport Sassuolo, Maxime Lopez: “Dopo la chiamata di De Zerbi volevo subito venire. Boga…”

SASSUOLO MAXIME LOPEZ - Maxime Lopez, nuovo giocatore del Sassuolo è stato presentato in conferenza stampa. Queste le parole del giocatore che arriva dal ...

Maxime Lopez si presenta: “Sono qui grazie a De Zerbi”

Sono state pubblicate su Sassuolo Channel le prime parole in neroverde di Maxime Lopez, nuovo centrocampista del Sassuolo. Arrivato nelle battute finali del calciomercato, il giocatore francese vestir ...

SASSUOLO MAXIME LOPEZ - Maxime Lopez, nuovo giocatore del Sassuolo è stato presentato in conferenza stampa. Queste le parole del giocatore che arriva dal ...Sono state pubblicate su Sassuolo Channel le prime parole in neroverde di Maxime Lopez, nuovo centrocampista del Sassuolo. Arrivato nelle battute finali del calciomercato, il giocatore francese vestir ...