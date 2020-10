' Ronaldo il direttore sportivo' | dopo De Ligt la storia si ripete? Il portoghese ' lavora' per un altro colpo

lptboml : @FabRavezzani Direttore, il fatto chebde Luca affermi 'volevo vedere la juve se si contagiava ronaldo che faceva'… -

Quando non decide le partite con gol e assist campo, Cristiano Ronaldo indossa le insolite vesti da direttore sportivo e lavora sotto traccia per la Juventus. Ne è convinto Tuttosport, quotidiano ...Cristiano Rolando direttore sportivo della Juventus ... COME DE LIGT - Esattamente come successo nel 2019 con Matthijs De Ligt, che rivelò come Ronaldo abbia influito sulla scelta di vestire la maglia ...