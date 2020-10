Roma, non vuole indossare la mascherina: autista costretto a fermare il tram (Di martedì 13 ottobre 2020) E’ stato costretto a fermare la corsa del tram a piazza della Marina, quando un 41enne ha rifiutato di indossare la mascherina contravvenendo alle disposizioni che mirano al contenimento della diffusione del COVID 19. All’arrivo degli agenti del commissariato Villa Glori, diretto da Anna Galdieri, il 41enne, ancora a bordo del tram, stava discutendo con un altro utente sempre per lo stesso motivo. L’uomo, francese di origine, è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio e sanzionato amministrativamente per il mancato rispetto delle disposizioni sul Corona virus. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 13 ottobre 2020) E’ statola corsa dela piazza della Marina, quando un 41enne ha rifiutato dilacontravvenendo alle disposizioni che mirano al contenimento della diffusione del COVID 19. All’arrivo degli agenti del commissariato Villa Glori, diretto da Anna Galdieri, il 41enne, ancora a bordo del, stava discutendo con un altro utente sempre per lo stesso motivo. L’uomo, francese di origine, è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio e sanzionato amministrativamente per il mancato rispetto delle disposizioni sul Corona virus. su Il Corriere della Città.

Ultime Notizie dalla rete : Roma non Roma città dei sette colli? No, è pianeggiante. La mappa che spiazza tutti (e che piace ai ciclisti) Il Messaggero "Non si diventa adulti a 18 anni e un giorno", un mini-doc sui care leaver in Parlamento

Il video, realizzato dal regista Ryan Harris, anche lui giovane care leaver, racconta la tre giorni promossa dall’associazione Agevolando a Roma e l’incontro dei ragazzi e delle ragazze alla Camera de ...

Tamponi negativi al Napoli, al Verona e alla Roma

Buone notizie per Napoli, Roma e Verona. "Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati ieri mattina ai componenti del gruppo squadra", fa sapere il club azzurro via Twitter. Dallo scorso martedì il ...

