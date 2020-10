Roma | Friedkin incontra Zaniolo | promessa sul rinnovo

Leggi su calcionews24

(Di martedì 13 ottobre 2020) Danavrebbeto Nicolò, promettendogli unin breve tempo Dan, neo proprietario della, avrebbeto Nicolò. Secondo Sky Sport, l’americano avrebbe spronato il giovane talento giallorosso per il recupero dopo il secondo infortunio al ginocchio. In più,avrebbe rassicuratoper quanto riguarda ilcontrattuale. Per formalizzare l’affare, lastarebbe solo attendendo la nomina del nuovo direttore sportivo. Leggi su Calcionews24.com