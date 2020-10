Roma, Friedkin cambia la sede del nuovo stadio: i dettagli (Di martedì 13 ottobre 2020) Il nuovo stadio della Roma non sorgerà più a Tor di Valle, è quello che avrebbe deciso Dan Friedkin dopo aver discusso con Radovan Vitek. Secondo quanto riferito da MilanoFinanza, il proprietario della Roma Dan Friedkin avrebbe deciso di cambiare la sede del nuovo stadio giallorosso. Non più Tor di Valle, nonostante Radovan Vitek sia molto vicino ad acquistare i terreni, ma una nuova sede non ancora specificata in cui dare vita ad un progetto completamente differente. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 13 ottobre 2020) Ildellanon sorgerà più a Tor di Valle, è quello che avrebbe deciso Dandopo aver discusso con Radovan Vitek. Secondo quanto riferito da MilanoFinanza, il proprietario dellaDanavrebbe deciso dire ladelgiallorosso. Non più Tor di Valle, nonostante Radovan Vitek sia molto vicino ad acquistare i terreni, ma una nuovanon ancora specificata in cui dare vita ad un progetto completamente differente. Leggi su Calcionews24.com

