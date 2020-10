Roma | Enrico Montesano fermato dalla polizia senza mascherina | “Non riesco a respirare”

Leggi su tpi

(Di martedì 13 ottobre 2020)costrettoa indossare laè statoin piazza a Montecitorio perché non indossava ladopo aver partecipato alla manifestazione per chiedere la liberazione di Chico Forti, insieme alla moglie e a Salvini. “La legge impone di girare a volto scoperto”, afferma l’attore per giustificarsi. Poi spiega: “Ma nona respirare…”. E infine sbotta: “È un obbligo di un decreto ministeriale che è inferiore a una legge che impone di girare a viso scoperto. Ecco io ora la metto così lei mi può mandare a casa, sennò ...