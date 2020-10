Rita Dalla Chiesa: età, altezza, peso, l’ex marito prima di Frizzi, la mamma, il dramma della figlia (Di martedì 13 ottobre 2020) Come tutti già sapranno, stiamo parlando della primogenita del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Quest’ultimo impegnato nella lotta al terrorismo nel 1982 era stato nominato prefetto di Palermo, con lo scopo di contrastare Cosa nostra. Lo stesso anno è stato assassinato nella strage di via Carini, insieme alla seconda moglie Emanuela Setti Carraro e l’agente di scorta Domenico Russo. Un terribile dolore per l’Italia ed inenarrabile per Rita Dalla Chiesa, che allora aveva 35 anni. La famosa giornalista e figura televisiva (figlia di Dora Fabbo, prima moglie del padre) ha debuttato sul piccolo schermo nel 1983, conducendo Vediamoci sul due. Due anni dopo Rita ... Leggi su tuttivip (Di martedì 13 ottobre 2020) Come tutti già sapranno, stiamo parlandoprimogenita del generale Carlo Alberto. Quest’ultimo impegnato nella lotta al terrorismo nel 1982 era stato nominato prefetto di Palermo, con lo scopo di contrastare Cosa nostra. Lo stesso anno è stato assassinato nella strage di via Carini, insieme alla seconda moglie Emanuela Setti Carraro e l’agente di scorta Domenico Russo. Un terribile dolore per l’Italia ed inenarrabile per, che allora aveva 35 anni. La famosa giornalista e figura televisiva (di Dora Fabbo,moglie del padre) ha debuttato sul piccolo schermo nel 1983, conducendo Vediamoci sul due. Due anni dopo...

